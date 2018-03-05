تعرف على خريطة توزيع 1.627 مليار جنيه خصصتهم الحكومة للمشروعات المتعثرة

تعرف على خريطة توزيع 1.627 مليار جنيه خصصتهم الحكومة للمشروعات المتعثرةالإثنين، 05 مارس 2018 07:05 م
مصطفى عبد التواب
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إ، 1.627 مليار جنيه تم تخصيصهم لإعادة العمل بعدد من المشروعات العاجلة والمتعثرة بالمحافظات، وفيما يلى توزيع هذه الاستثمارات بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كالتالى:
1- 955 مليون جنيه كخطه عاجلة لعدد من المشروعات .
2- 672 مليون جنيه للمشروعات المتعثرة.
وبحسب الوزارة تضم المشروعات نحو 62 مشروعاً أبرزهم ما يلى:-
1- 92 مليون جنيه لمستشفى كبد ههيا بمحافظة الشرقية.
2- 205 ملايين جنيه لمشروع الصرف صحى بقرية بنى روح مركز ملوى بمحافظة المنيا.
3- 80 مليون جنيه لمستشفى العديسات المركزى بمحافظة الأقصر
4- 100 مليون جنيه لإنشاء وتطوير عدد من مراكز الشباب بالمحافظات.
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المال السايب
وزرة التموين ووزارة المالية سبب إهدار مليارات الجنيهات في منظومة الدعم
يتم خصم الضرائب من رواتب جميع الموظفين الذين يتعدى دخلهم حد الإعفاء الضريبي ، وفي نفس الوقت يصرفون التموين !!! ما هذا التناقض الغريب ؟؟؟ من المنطق أن أي موظف يتم خصم ضرائب من راتبه فإنه هو وأسرته لا يستحقون الدعم ، ولو كانوا يستحقون الدعم ، فالأولى عدم خصم الضرائب من رواتبهم ، السبب في ذلك التنناقض أن وزارة التموين ووزارة المالية يتكاسلون عن تصفية مستحقي الدعم حسب دخلهم الشهري ، وذلك يكلف مصر مليارات الجنيهات كل عام بدون داعي ، لذلك أناشد الرئيس السيسي بمتابعة عمل هؤلاء الوزراء بنفسه ومحاسبتهم على تقصيرهم وإهدارهم أموال الدعم