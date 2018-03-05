تعرف على خريطة توزيع 1.627 مليار جنيه خصصتهم الحكومة للمشروعات المتعثرة







مصطفى عبد التواب

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إ، 1.627 مليار جنيه تم تخصيصهم لإعادة العمل بعدد من المشروعات العاجلة والمتعثرة بالمحافظات، وفيما يلى توزيع هذه الاستثمارات بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كالتالى:

1- 955 مليون جنيه كخطه عاجلة لعدد من المشروعات .

2- 672 مليون جنيه للمشروعات المتعثرة.

وبحسب الوزارة تضم المشروعات نحو 62 مشروعاً أبرزهم ما يلى:-

1- 92 مليون جنيه لمستشفى كبد ههيا بمحافظة الشرقية.

2- 205 ملايين جنيه لمشروع الصرف صحى بقرية بنى روح مركز ملوى بمحافظة المنيا.

3- 80 مليون جنيه لمستشفى العديسات المركزى بمحافظة الأقصر

4- 100 مليون جنيه لإنشاء وتطوير عدد من مراكز الشباب بالمحافظات.



