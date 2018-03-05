"تضامن قنا" تطلق دورة المنح للجمعيات الأهلية للتمكين الاقتصادى والاجتماعى







قنا - هند المغربي

بالتنسيق ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا أطلقت هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، اليوم الاثنين، دورةالمنح الثالثة للجمعيات الأهلية بمشروع "بادر" لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأكثر فقرًا بقنا، فى حفل بقاعة نادى الفتيات، حضره حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، ومحمد جاد الله مدير مكتب بلان بقنا، وداليا ابراهيم مسئول مجتمعي بهيئة بلان بمحافظة قنا و الدكتور هشام هلال – رئيس جمعية فدا ولفيف من القيادات الشعبية و ممثلى الجمعيات الأهلية.

وقال محمد جاد الله مدير مكتب بلان بقنا: المشروع المنح المقدمة للجمعيات بقنا تسعى لمكافحة الفقر وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للشباب والأطفال في القرى المستهدفة على مستوى مراكز فرشوط وقنا والوقف ونقادة وقوص بالمحافظة، إضافة للعمل على بناء وتطوير القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية في المجتمعات المحلية بالمراكز المذكورة بما يمكنها من لعب دور فعال في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمعات الفقيرة، وفق خطة لتكامل جهود المجتمع من خلال دعم الشراكة بين القطاع الأهلي وكل من القطاع الحكومى والقطاع الخاص.

و أضاف جادالله، بأن المشروع يقدم ما بين 160 إلى 170 منحة للجمعيات الأهلية تتراوح قيمتها بين 50.000 إلى 250.000 جنيه لعدد يصل لـ 100 – 150 جمعية أهلية محلية بالمناطق والقرى المستهدفة من خلال 3 دورات للمنح، وتستهدف هذه المنح الصغيرة إحداث تنمية اجتماعية / اقتصادية ملموسة ل حوالى 14000 شاب وطفل، لافتًا إلى أنه يتم اختيار الجمعيات المؤهلة لتلقي المنح بناءًا على جودة وفاعلية المشروعات المقدمة ومدى تلبيتها لاحتياجات ومتطلبات المجتمع الحقيقية وتماشيها مع خطط وجهود التنمية بالمحافظة، مضيفًا بأن المشروع يتم بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع جمعية تنمية البيئة والأسرة بقنا"فدا".

فيما أثنى حسن عثمان- وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، على جهود هيئة بلان انترناشيونال و جمعية فدا، فى خدمة المجتمع القنائى وما يُقدم للجمعيات الأهلية التى تسعى للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجًا، مطالبًا بأن يتم اختيار الجمعيات الأهلية وفقًا لمعايير دقيقة على رأسها تقديم خدمات حقيقية للمجتمع المحيط، للمساهمة جنبًا إلى جنب مع الدولة فى عمليات البناء والتنمية.