video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا تعتقل 4 عراقيين خططوا لهجوم على السفارة الأمريكية

الإثنين، 05 مارس 2018 03:45 م
تركيا تعتقل 4 عراقيين خططوا لهجوم على السفارة الأمريكية الشرطة التركية - أرشيفية





(أ ف ب)
إضافة تعليق

أوقفت السلطات التركية الاثنين 4 عراقيين خططوا لمهاجمة السفارة الأمريكية فى أنقرة، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام.

وأوقف المشتبه بهم الأربعاء فى مدينة شمشون على البحر الأسود شمال خلال عملية مداهمة إثر إعلان إنذار أمنى فى السفارة الأمريكية قبل يوم والتى ظلت مغلقة خلال النهار.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الاثنين، أن الشرطة ألقت القبض على 12 شخصا فى أنقرة ضمن تحقيق يستهدف متشددى تنظيم داعش وذلك بعد ساعات من إعلان السفارة الأمريكية فى البلاد إغلاق أبوابها اليوم بسبب تهديد أمنى.

وأضافت أن المشتبه بهم ضمن 20 شخصا أصدر مكتب المدعى العام فى أنقرة أوامر باعتقالهم. وأشارت الوكالة إلى أنهم أجانب وكانوا يسعون لتجنيد أعضاء جدد فى التنظيم.

وتلقى السلطات التركية من حين لآخر القبض على أشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم المتشدد ولم يتضح إن كانت هناك صلة بين الاعتقالات الأخيرة وإغلاق السفارة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول إن عملية الشرطة كانت "مخططة سلفا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونان: نعمل مع تركيا لاعادة الجنديين بعدما ضلوا طريقهم

فيديو.. وزير البترول تعليقا على اعتراض تركيا على ترسيم الحدود مع قبرص: لا يقلقنا

صحيفة كويتية: 12 ألف مليونير غادروا تركيا خلال عامين لعدم استقرار الأوضاع

رويترز: تركيا تقتل 36 من قوات النظام السورى فى عفرين

اليونان: لا نعتزم مبادلة جنود مع تركيا

تركيا تعتقل 12 يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش

تركيا تطالب ألمانيا باحتجاز وترحيل القيادى الكردى صالح مسلم

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

تركيا

الشرطه التركيه

امريكا

سفاره



لا تفوتك
استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة