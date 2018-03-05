تركيا تعتقل 4 عراقيين خططوا لهجوم على السفارة الأمريكية







(أ ف ب)

أوقفت السلطات التركية الاثنين 4 عراقيين خططوا لمهاجمة السفارة الأمريكية فى أنقرة، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام.

وأوقف المشتبه بهم الأربعاء فى مدينة شمشون على البحر الأسود شمال خلال عملية مداهمة إثر إعلان إنذار أمنى فى السفارة الأمريكية قبل يوم والتى ظلت مغلقة خلال النهار.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الاثنين، أن الشرطة ألقت القبض على 12 شخصا فى أنقرة ضمن تحقيق يستهدف متشددى تنظيم داعش وذلك بعد ساعات من إعلان السفارة الأمريكية فى البلاد إغلاق أبوابها اليوم بسبب تهديد أمنى.

وأضافت أن المشتبه بهم ضمن 20 شخصا أصدر مكتب المدعى العام فى أنقرة أوامر باعتقالهم. وأشارت الوكالة إلى أنهم أجانب وكانوا يسعون لتجنيد أعضاء جدد فى التنظيم.

وتلقى السلطات التركية من حين لآخر القبض على أشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم المتشدد ولم يتضح إن كانت هناك صلة بين الاعتقالات الأخيرة وإغلاق السفارة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول إن عملية الشرطة كانت "مخططة سلفا".