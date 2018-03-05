تركيا تطالب ألمانيا باحتجاز وترحيل القيادى الكردى صالح مسلم

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طالبت السلطات التركية نظيرتها الألمانية باحتجاز وترحيل القيادى الكردى صالح مسلم المطلوب فى أنقرة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن تقارير إعلامية رسمية تركية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطى" الكردى السورى صالح مسلم، شوهد فى العاصمة الألمانية، برلين، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت السلطات التشيكية، أطلقت سراح صالح مسلم، الأسبوع الماضى، بعد احتجازه لفترة وجيزة بناء على مذكرة احتجاز تركية، وطُلب من صالح البقاء داخل أراضى الاتحاد الأوروبى، وأن يوجد من أجل جلسات الاستماع المتعلقة بقضية ترحيله، يذكر أن السلطات التركية تصنف حزب "الاتحاد الديمقراطى" كجماعة إرهابية لارتباطه بالمقاتلين الأكراد داخل حدود البلاد، وكانت تركيا قد وضعت صالح مسلم على رأس قائمة المطلوبين الشهر الجارى مع مكافأة قدرها مليون دولار أمريكى لاحتجازه.