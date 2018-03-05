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الإثنين، 05 مارس 2018 05:36 م
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تركيا ترفض الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين بسبب عبور الحدود عن طريق الخطأ

الإثنين، 05 مارس 2018 04:33 م
تركيا ترفض الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين بسبب عبور الحدود عن طريق الخطأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





أنقرة (أ ف ب)
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رفضت محكمة تركية الاثنين، طلب الإفراج عن جنديين يونانيين اعتقلا الخميس الماضى، لدخولهما الاراضى التركية فى شكل غير شرعى، عن طريق الخطأ، وفق وكالة دوجان للأنباء.

ودخل الجنديان الأراضى التركية فيما كانا يقومان بدورية على الحدود واوقفا الجمعة بتهمة دخول منطقة عسكرية محظورة.

واستأنف محاموهما قرار الاعتقال ولكن طلبهم رفض، بحسب الوكالة.

وذكر الجيش اليونانى فى وقت سابق أن الجنديين ضلا طريقهما وسط ظروف جوية سيئة أثناء قيامهما بدورية فى المنطقة المحيطة بنهر إفروس الذى يفصل بين البلدين.

 


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