تركيا ترفض الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين بسبب عبور الحدود عن طريق الخطأ

تركيا ترفض الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين بسبب عبور الحدود عن طريق الخطأالإثنين، 05 مارس 2018 04:33 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (أ ف ب)
إضافة تعليق
رفضت محكمة تركية الاثنين، طلب الإفراج عن جنديين يونانيين اعتقلا الخميس الماضى، لدخولهما الاراضى التركية فى شكل غير شرعى، عن طريق الخطأ، وفق وكالة دوجان للأنباء.
ودخل الجنديان الأراضى التركية فيما كانا يقومان بدورية على الحدود واوقفا الجمعة بتهمة دخول منطقة عسكرية محظورة.
واستأنف محاموهما قرار الاعتقال ولكن طلبهم رفض، بحسب الوكالة.
وذكر الجيش اليونانى فى وقت سابق أن الجنديين ضلا طريقهما وسط ظروف جوية سيئة أثناء قيامهما بدورية فى المنطقة المحيطة بنهر إفروس الذى يفصل بين البلدين.
إضافة تعليق
صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة