ترامب يهاجم سلفه أوباما فى تغريدة جديدة ويلمح لفضيحة أكبر من "ووترجيت"الإثنين، 05 مارس 2018 04:18 م
الرئيس الامريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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فى تغريدة جديدة، هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إدارة سلفه السابق باراك أوباما، بشأن التحقيق فى التنسيق المزعوم بين حملة ترامب وروسيا لصالح الأول فى الإنتخابات الرئاسية 2016.
وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر، اليوم الأثنين: "لماذا بدأت إدارة أوباما تحقيقات فى حملة ترامب بدون أى أدلة على وجود خطأ ما، ذلك قبل وقت طويل من إجراء الانتخابات فى نوفمبر؟ لقد أراد لـH الفاقدة للمصداقية المخادعة أن تفوز. أمر غير مسبوق. أكبر من ووترجيت! بالإضافة إلى أن أوباما لم يفعل شيئا بشأن التدخل الروسى".
وH يشير بها ترامب إلى منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، بينما يقصد بوترجيت فضيحة التنصت الكبرى التى اضطر الرئيس الامريكى الأسبق ريتشارد نيكسون لمغادرة منصبه بسببها.
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