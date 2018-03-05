video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يهاجم سلفه أوباما فى تغريدة جديدة ويلمح لفضيحة أكبر من "ووترجيت"

الإثنين، 05 مارس 2018 04:18 م
ترامب يهاجم سلفه أوباما فى تغريدة جديدة ويلمح لفضيحة أكبر من "ووترجيت" الرئيس الامريكى دونالد ترامب





كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

فى تغريدة جديدة، هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إدارة سلفه السابق باراك أوباما، بشأن التحقيق فى التنسيق المزعوم بين حملة ترامب وروسيا لصالح الأول  فى الإنتخابات الرئاسية 2016.

 

وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر، اليوم الأثنين: "لماذا بدأت إدارة أوباما تحقيقات فى حملة ترامب بدون أى أدلة على وجود خطأ ما، ذلك قبل وقت طويل من إجراء الانتخابات فى نوفمبر؟ لقد أراد لـH الفاقدة للمصداقية المخادعة أن تفوز. أمر غير مسبوق. أكبر من ووترجيت! بالإضافة إلى أن أوباما لم يفعل شيئا بشأن التدخل الروسى".

 

 وH يشير بها ترامب إلى منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، بينما يقصد بوترجيت فضيحة التنصت الكبرى التى اضطر الرئيس الامريكى الأسبق ريتشارد نيكسون لمغادرة منصبه بسببها. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجمهوريون قلقون من خسارة الأغلبية بالانتخابات النصفية بسبب التعريفات الجمركية

دونالد ترامب

اوباما

تويتر

هيلارى كلينتون

فضيحة

ووترجيت



لا تفوتك
استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة