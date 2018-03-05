تحرير 392 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح







مطروح - حسن مشالى

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 392 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف و 700 جنيه غرامات فورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 54 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 سائق، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 3 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة.

من ناحية أخرى أعلنت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح عن تحرير 43 محضراً للكافتيريات والمطاعم المخالفة، تنفيذا لقرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، برقم 247 لسنة 2015، الخاص بتشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين للمرور علي الفنادق والمحلات التجارية لضبط الأسعار والمخالفين.

وأضافت مدير السياحة والمصايف بمطروح، في بيان صحفي صادر عن المحافظة، أن المخالفات عبارة عن عدم وجود ترخيص وتصريح للعمل كما تم إعدام 40كيلوجرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بأحد الكافيهات والفنادق بكورنيش مدينة مرسي مطروح.

وتفقدت اللجنة خلال الحملة على 15 منشأة سياحية وتم توجيه 50 إنذار بالغلق td في حال تكرار المخالفة مرة أخري.

وقرر المحافظ، تكليف اللجنة بمتابعة المخالفات التي أرسلت للنيابة بخصوص المحاضر المحررة للكافتيريات والمطاعم المخالفة، مؤكداً أن لجان التفتيش علي القرى السياحية والفنادق والمحلات التجارية، بدأت استعداداً لموسم الصيف السياحي، وأنه سيتم تغليظ العقوبة إذا تكررت المخالفات في المنشآت المختلفة، التي قامت اللجنة بالمرور عليها، وذلك لضمان موسم صيف ناجح .

وناشد المحافظ أصحاب الفنادق والمحلات التجارية، بتقديم خدمات متميزة لضيوف المحافظة، استعدادا لموسم الصيف، لتليق بمكانه محافظة مطروح سياحياً ومقوماتها التي تجعلها تحتل مكان بارزا على خريطة السياحة المحلية والعالمية.