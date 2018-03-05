تحرير 1933 مخالفة مرورية وتنفيذ 1036 حكما قضائيا فى حملة موسعة بالفيوم







الفيوم - رباب الجالى

شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، حملة أمنية موسعة بإشراف اللواء خالد شلبى، مدير الأمن، شملت مراكز المحافظة ومدنها المختلفة، وأسفرت عن ضبط 6 قضايا سلاح نارى، وذخائر، و69 قضية تموين متنوعة، إضافة لتنفيذ 1036 حكما متنوعا.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم أيضا فى ضبط قضية اتجار بالمخدرات، ومتهمين مطلوبين فى قضايا جنائية، إضافة لقضية سلاح أبيض، و3 قضايا "مقهى بدون ترخيص" فى مجال قضايا المصنفات، و12 قضية متنوعة فى مجال المسطحات، و65 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و1933 مخالفة وجنحة مرورية، و396 قرارا وحالة إزالة، وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.