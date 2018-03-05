تجديد حبس مونتير فيلم سالب "1095" بتهمة التحريض ضد الدولة

يشار إلى أن الفيلم شمل أحاديث لكل من، حمدى قشطة، وعزه سليمان، وعبدالخالق فاروق، وشادي الغزالي حرب، ومازن حسن، إلهام عيداروس، ومعصوم مرزوق، وممدوح حمزة، وعمرو بدر، وأحمد ماهر، ومحمد أنور السادات.