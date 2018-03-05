تجديد حبس مونتير فيلم سالب "1095" بتهمة التحريض ضد الدولة

تجديد حبس مونتير فيلم سالب "1095" بتهمة التحريض ضد الدولةالإثنين، 05 مارس 2018 07:23 م
محكمة،ارشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت منذ قليل، جهات التحقيق المختصة، حبس المونتير طارق زيادة، 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات لإنتاجه فيلم تسجيل بعنوان "سالب 1095 يوم" لنشر الأكاذيب والتحربض ضد ضد الدولة.
يشار إلى أن الفيلم شمل أحاديث لكل من، حمدى قشطة، وعزه سليمان، وعبدالخالق فاروق، وشادي الغزالي حرب، ومازن حسن، إلهام عيداروس، ومعصوم مرزوق، وممدوح حمزة، وعمرو بدر، وأحمد ماهر، ومحمد أنور السادات.
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