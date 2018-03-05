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تأخر قطار الإسكندرية - القاهرة ساعتين بسبب تعطل جراره بمحطة ايتاى البارود

الإثنين، 05 مارس 2018 09:57 ص
تأخر قطار الإسكندرية - القاهرة ساعتين بسبب تعطل جراره بمحطة ايتاى البارود قطار - أرشيفية





كتب رضا حبيشى
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واصل قطار رقم 902 المتوجه من الإسكندرية إلى القاهرة رحلته بعد تأخره ساعتين فى محطة ايتاى البارود، بسبب حدوث عطل فنى بجراره. 

وقالت مصادر لـ "اليوم السابع" إنه تم استبدال جرار القطار المذكور المتعطل بآخر "إمداد"، لافتة إلى أن القطار واصل رحلته إلى القاهرة بعد تغيير جراره، دون أن يؤثر ذلك على حركة باقى القطارات. 
 
 
 

 


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