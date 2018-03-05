تأجيل نظر الطعن على حكم تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لـ16أبريل







كتب ــ أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات الطعن المقام من أحمد مهران المحامى وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس لجلسة 16 أبريل المقبل .

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلاً عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوي المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492 ،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.

وذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر.