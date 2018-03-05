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تأجيل نظر الطعن على بطلان قرارات التحفظ على أموال ابنة علاء صادق لـ16 أبريل

الإثنين، 05 مارس 2018 11:48 ص
تأجيل نظر الطعن على بطلان قرارات التحفظ على أموال ابنة علاء صادق لـ16 أبريل الناقد الرياضى علاء صادق-أرشيفية





كتب ـ أحمد عبد الهادى
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أجلت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال إنجى علاء صادق لجلسة 16 أبريل المقبل .
 
اختصم الطعن الذى حمل رقم 17498 لسينة 63 قضائية، وذكر أن الحكم شابه العوار فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
 
 
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من ابنة الناقد الرياضى علاء صادق الهارب الى دولة قطر، بإلغاء قرارات التحفظ على أموالها .
 
 

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