تأجيل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" لـ18 مارس لاستكمال فض الأحراز

تأجيل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" لـ18 مارس لاستكمال فض الأحرازالإثنين، 05 مارس 2018 06:21 م
متهمو قضية أنصار الشريعة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لـ 18 مارس لاستكمال فض الأحراز.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
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