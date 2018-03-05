تأجيل محاكمة عيسى حياتو فى قضية استغلال بث بطولات كرة القدم لـ 19 مارس







كتب محمد أبو ضيف

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، محاكمة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى السابق لكرة القدم ، وهشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية لجلسة 19 مارس للإطلاع.

وكانت الدكتورة منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت فى بلاغ، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق، بمخالفة المادة "8"فقرات "أ"و"ب" و "د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028 .