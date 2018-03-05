تأجيل طعن الحكومة على وقف حكم منع استيراد القمح الروسى المصاب بـ"الارجوات" لـ 19 مارس







كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الاولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة ،تاجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالانابه عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين ،للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالارجوات لجلسة 19 مارس المقبل للاطلاع والرد .