تأجيل إعادة محاكمة 10 من الإخوان فى أحداث عنف بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

أجلت اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة اسيوط، إعادة محاكمة 10 متهمين من عناصر الإخوان، والمتهمين باقتحام قسم ديرمواس بالمنيا، والسجل المدنى إلى جلسة 12 مارس الجارى لاستكمال المرافعة.

ويحاكم المتهمون فى 3 قضايا، الأولى تتعلق بمحاكمة 8 متهمين فى أحداث اقتحام قسم شرطة ديرمواس والثانية متهم فيها متهم واحد باقتحام السجل المدنى، والثالثة تتعلق باقتحام قسم شرطة مغاغة وكان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم القبض عليهم فى فترات متفاوتة.

ويواجهون تهمة تخريب منشآت شرطية والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.