براءة 3 متهمين باحتجاز اثنين من أعضاء حركة تمرد بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد رشاد رئيس الدائرة الأولى، ببراءة 3 متهمين حضوريا، فى احتجاز اثنين من أعضاء حركة تمرد.

كانت المحكمة برئاسة المستشار الراحل أحمد عبد الوهاب، قد أصدرت فى مايو الماضى حكما بحق 21 متهما بالسجن 5 سنوات حضوريا وغيابيا، وبرأت 4 آخرين لعدم كفاية الأدلة بحقهم فى قضية تمرد المنيا، ومن بين المتهمين محافظ المنيا الأسبق مصطفى عيسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان.