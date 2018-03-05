براءة 3 متهمين باحتجاز اثنين من أعضاء حركة تمرد بالمنيا

براءة 3 متهمين باحتجاز اثنين من أعضاء حركة تمرد بالمنياالإثنين، 05 مارس 2018 10:05 م
محكمة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد رشاد رئيس الدائرة الأولى، ببراءة 3 متهمين حضوريا، فى احتجاز اثنين من أعضاء حركة تمرد.
كانت المحكمة برئاسة المستشار الراحل أحمد عبد الوهاب، قد أصدرت فى مايو الماضى حكما بحق 21 متهما بالسجن 5 سنوات حضوريا وغيابيا، وبرأت 4 آخرين لعدم كفاية الأدلة بحقهم فى قضية تمرد المنيا، ومن بين المتهمين محافظ المنيا الأسبق مصطفى عيسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان.
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