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الإثنين، 05 مارس 2018 05:43 م
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انهيار جزئى بسقف صالة المغادرة فى مطار بالصين بسبب الأمطار والرياح الشديدة

الإثنين، 05 مارس 2018 04:13 م
انهيار جزئى بسقف صالة المغادرة فى مطار بالصين بسبب الأمطار والرياح الشديدة مطار صينى - أرشيفية





أ ش أ
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شهد سقف قاعة المغادرة بمطار "نانتشانغ تشانجبى" بجنوب شرق الصين، انهيارا جزئيا، اليوم الاثنين، بسبب الأمطار والرياح الشديدة.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، لقطات حية للحظة الانهيار الجزئى للسقف وسط موجة من الرياح الشديدة بلغ سرعتها 70 ميلا فى الساعة، مشيرة إلى أنه لم تتأثر حركة الطيران بالحادث، كما لم تقع أى إصابات بين الأفراد.

 

 


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