انطلاق منتدى التواصل الاجتماعى بجامعة القاهرة لمؤسسة ولى العهد السعودى الخيرية (صور)







كتب مصطفى عنبر - تصوير محمد الحصرى

انطلق منذ قليل منتدى (مواقع التواصل الاجتماعى: اللغة الجديدة للشباب العربى)، الذى تنظمه مؤسسة مسك الخيرية التابعة لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع هيئة الإشراف بإدارات الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة.

وقد انطلق المؤتمر بحضور بدر من محمد العساكر، الأمين العام لمؤسسية مسك الخيرية.

ويستضيف المنتدى العديد من المختصين فى مجال السوشيال ميديا، ومنهم راندى زوكربيرج؛ شقيقة مؤسس فيس بوك، ومديرة التسويق بفيس بوك سابقًا، وهيدلى جامبل؛ مذيعة قناة CNBC البريطانية، وهبة قنديل أخصائية التواصل الإعلامى بشركة thamson، والإعلامى أسامة كمال، وجورج سلامة؛ رئيس السياسات والعلاقات الحكومية بتوتير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشهد المنتدى حضور أحمد حسن؛ نجم المنتخب المصرى لكرة القدم السابق، والفنانان محمد هنيدى وأحمد فهمى، ومشاعل الشميمرى؛ مهندس صواريخ ومراكب فضائية، وفيصل الخميسى رئيس شركة Mozat Pte Ltd سنغافورة، وعمر سمرة أول مصرى وأصغر عربى يصعد جبل أفرست.

ويتناول المنتدى العديد من القضايا، حول أهمية الاستفادة من قوة التواصل الاجتماعى على الشباب العربى، والمستقبل الرقمى لوسائل التواصل الاجتماعى، والعديد من الموضوعات الأخرى.











































































































































































































