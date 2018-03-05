انطلاق المنتدى الدولى للاتصال الحكومى فى الشارقة 28 مارس الجارى

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ينظم المركز الدولى للاتصال الحكومى التابع للمكتب الإعلامى لحكومة الشارقة فى الإمارات، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدورة السابعة للمنتدى الدولى للاتصال الحكومى، تحت شعار (الألفية الرقمية.. إلى أين؟)، يومى 28 و29 مارس الجارى، فى مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة رؤساء دول وعدد من كبار المسئولين من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة - فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى، رئيس مجلس الشارقة للإعلام - أن المنتدى يشارك فيه أكثر من 40 متحدثا من 16 دولة، يناقشون عددا من القضايا التى تدور حول "مستقبل الاتصال الحكومى فى عصر المجتمع الرقمى".

ويتضمن المنتدى 18 جلسة حوارية وستة خطابات تفاعلية وأربع جلسات عصف ذهنى إضافة إلى 7 ورش عمل للصحفيين والمختصين بالاتصال الحكومى وزوار المنتدى، وسط توقعات بمشاركة ما بين 2500 و3000 مسئول وخبير ومختص من كافة أنحاء العالم.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى، إن المنتدى الذى انطلق قبل سبعة أعوام بتوجيهات من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرص على أن تساهم فعالياته وجلساته فى تطوير فكر ومفهوم وكذلك منظومة الاتصال الذى نعتبره عماد التطوير والبناء ومحورا رئيسا لتقدم المجتمعات.

وأضاف أن الدورة الحالية ثرية بالفعاليات والجلسات الحوارية والتفاعلية وورش العمل والمبادرات الأولى من نوعها وتحرص على إشراك الشباب والأطفال بما يساهم فى تحفيز العمل والحوار نحو بناء منظومة جديدة فى فكر الاتصال الحكومى تتوافق مع الألفية الرقمية ومقتضيات الثورة الصناعية الرابعة التى تشهدها الساحة العالمية.

وتابع "يسعى المنتدى إلى وضع خريطة طريق للمؤسسات الحكومية، التى تبادر دائما إلى التواصل مع الجمهور بمختلف أشكال وقنوات الاتصال، التقليدية والحديثة من أجل الارتقاء بعملها والوصول إلى هدفها المتمثل فى تحقيق السعادة لأفراد المجتمع فى المجالات كافة،وهو ما حرص المنتدى على تطبيقه ليصبح مرجعا موثوقا لدراسات الحالات العالمية فى الاتصال الحكومي، ولعب دورا رئيسيا فى تعزيز منظومة هذا الاتصال على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشار إلى أن تخصيص فكرة رئيسية عامة لكل دورة من دورات المنتدى جاء فى إطار مواكبة ما فرضه تطور العصر، ونمو المجتمع من متغيرات ليوفر المنصة المناسبة لبحث التحديات ووضع الحلول لها ومناقشة القضايا الحيوية التى تلامس احتياجات الإنسان،وربطها مع الاتصال الحكومى حتى تتحول من الإطار النظرى إلى العملى.

ولفت إلى أن اختيار "الألفية الرقمية..إلى أين؟" شعارا للنسخة السابعة للمنتدى يهدف إلى بحث مستقبل الاتصال الحكومى فى ظل التطورات التقنية الحالية والمقبلة، داعيا إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز تواصل الحكومات مع جمهورها وفق متطلبات التواصل الرقمى بما يفرضه جيل الألفية.

ومن جانبه، أوضح طارق سعيد علاى، مدير المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، أن من أبرز ضيوف الشرف وكبار المتحدثين المشاركين فى المنتدى،الدكتورة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس، وليخ فاوينسا رئيس جمهورية بولندا سابقا، ونورة محمد الكعبى، وزير الدولة للثقافة وتنمية المعرفة فى الإمارات، ومصطفى الخلفى وزير الاتصال والمتحدث الرسمى لحكومة المملكة المغربية، ومجد شويكة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام فى المملكة الأردنية الهاشمية، وشون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، والدكتور على جواد قاسم اللواتى، مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطانى العمانى بالدرجة الخاصة.

كما يشارك فى المنتدى السير تيموثى جون بيرنرز لى، مخترع الإنترنت ورئيس معهد البيانات المفتوحة فى المملكة المتحدة، والبارونة ميشيل مون، رائدة الأعمال البارزة بالمملكة المتحدة، ورجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، وجيمى ويلز، مؤسس موقع "ويكيبيديا" من الولايات المتحدة، ود. فاهم كبريا، الرئيس التنفيذى لشركة كوتلر إمباكت من كندا، وأحمد أشقر، الرئيس التنفيذى لجائزة هولت من الولايات المتحدة، وفانيسا دى أمبروزيا حاكم سان مارينو.

ومن المتحدثين المشاركين كذلك، تانمى باكشى، أصغر خبير ذكاء اصطناعى فى العالم وعضو فريق "آى بى إم" للذكاء الاصطناعى من كندا، وسايمون آنهولت، مستشار السياسات ومؤسس "الدول الجيدة" و"مؤشر البلد الجيد" و"مؤشر العلامات التجارية للدول" فى المملكة المتحدة، وغافين آنديرسون، مدير المجلس الثقافى البريطاني، وإنما مارتينيز، أخصائية بالذكاء الاصطناعى والخبيرة بالتقنيات الرقمية من إسبانيا.

وأضاف أنه وللمرة الأولى فى تاريخ المنتدى، سيتم تقديم ستة خطابات تفاعلية فى اليوم الأول، لستة من كبار المتحدثين وهم تانمى باكشي،والسير تيموثى جون بيرنرز لي،وسايمون آنهولت،وهيث سلونر، المتحدث التحفيزى ومستشار التسويق من كندا،وخليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذى للإستراتيجية و الحوكمة لمجموعة اتصالات.

ويناقش المنتدى فى يومه الأول "الحكومات والقطاع الخاص.. ماهيتها وطبيعة الأدوار المناطة بها فى عصر المجتمع الرقمي" ، ويتناول كيفية قيام الحكومة بإدارة الشركات متعددة الجنسيات التى تقود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقوانين اللازمة لتنظيم بصمة المواطن الرقمية، والآليات التى يمكن الاعتماد عليها لضمان ملاءمة الاتصال الحكومى مع عالم متعدد المرجعيات، إضافة إلى دور القطاع الخاص فى دعم الحكومات الرقمية، وتأثير شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تعزيز النمو والتحول الرقمى.

ويشهد اليوم الثانى، 5 جلسات حوارية،عن "دور استراتيجيات الاتصال الحكومى فى الرأى العام"،و "القيادات النسائية ودورها فى المجتمع الرقمي"،و"تقييم الحالة الراهنة للاتصال الحكومى وبناء استراتيجيات مرنة"، و"شباب المستقبل: بناء مهارات شابة للألفية الرقمية"، و"قطاع الاتصالات ودعم حكومات المستقبل".

كما يتضمن المنتدى الدولى للاتصال الحكومى هذا العام العديد من الجلسات الملهمة، موزعة على يومين،وسيتم للمرة الأولى تنظيم أربع جلسات عصف ذهني،تهدف إلى تفعيل مشاركة الأطفال والشباب فى القضايا العامة، وتحفيزهم على تقديم الأفكار المرتبطة بالمواضيع المهمة لهم،علاوة على ورش عمل لتطوير قدرات الإعلاميين والمهتمين وأخصائيى الاتصال.

يذكر أن المنتدى الدولى للاتصال الحكومى نجح منذ انطلاقته فى عام 2012، فى تعزيز الاهتمام بالاتصال الحكومى بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربى، وتطوير قنوات التواصل بين الحكومات والجماهير،وتمكن من تأسيس المركز الدولى للاتصال الحكومى، وإنشاء اللجنة الأكاديمية للمنتدى الدولى للاتصال الحكومى، وإطلاق جائزة الشارقة للاتصال الحكومى، كما أصبح المنتدى مرجعا موثوقا لدراسات الحالات العالمية فى الاتصال الحكومى.