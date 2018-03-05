اليوم.. "تصديرى الحاصلات الزراعية" ينظم لقاء حول منظومة صادرات الجوافة

اليوم.. "تصديرى الحاصلات الزراعية" ينظم لقاء حول منظومة صادرات الجوافةالإثنين، 05 مارس 2018 11:26 م
محصول الجوافة - ارشيفية
كتب حسن رمضان
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ينظم المجلس التصديرى للحاصلات الزارعية اليوم الثلاثاء لقاء موسعا مع مزارعى ومصدرى الجوافة المصرية بمنطقة رشيد بمحافظة البحيرة، فى إطار الاستعدادات الخاصة لتطبيق المنظومة الجديدة للصادرات الزراعية المصرية على الجوافة المصرية المصدرة.
ويهدف اللقاء توعية المزارعين بطرق مكافحة الآفات التى تصيب الجوافة، والاستخدام الآمن للمبيدات المصرح بها على محصول الجوافة ، كما سيتم شرح الاجراءات ومتطلبات المنظومة التصديرية للجديدة للجوافة.
ويكثف المجلس التصديرى حاليًا دوراته بهدف الحد من أزمات ومشكلات مصدرى الحاصلات الزراعية، والتى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، وكان أخرها حظر صادرات الجوافة المصرية إلى السوق السعودية، ودخل الحظر حيز التنفيذ يوم 18 يناير الماضى.
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