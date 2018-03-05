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اليوم.. المصالحة تنهى خصومة ثأرية بين عائلتى "العتقي والربيعية" فى البلينا

الإثنين، 05 مارس 2018 04:00 ص
اليوم.. المصالحة تنهى خصومة ثأرية بين عائلتى "العتقي والربيعية" فى البلينا جلسات انهاء خصومة ثأرية - أرشيفية





سوهاج محمود مقبول
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استكمالا لمبادرة سوهاج خالية من الثأر تستقبل اليوم قرية يعقوب بمركز البلينا قطار المصالحات لإسقاط خصومة ثأرية بين عائلتى "العتقي والربيعية" بذات القرية المحرر عنه المحضر رقم 2896 إداري مركز البلينا لسنة 2016 والمعاد قيده برقم 1484 كلي جنوب سوهاج والناجم عنه مقتل المدعوة وفاء مصطفي السيد "45سنة ربة منزل" وإصابة اثنين آخرين ينتميان للعائلة الثانية، وإصابة المدعو رمضان محمد السيد واثنين آخرين ينتمان للطرف الأول، بسبب أولوية المرور بالطريق العام.

ومن المتوقع أن يترأس جلسة الصلح اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية واللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لقطاع الشرق وعدد من القيادات الأمنية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعواقل العائلات والعمد والمشايخ.

ومن جانبه قال مدير أمن سوهاج أنه تم الدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر وأعضاء مجلس النواب ولجنة المصالحات وعواقل العائلتين والعائلات الأخرى ، لعقد جلسة صلح بين الطرفين اليوم الإثنين بسرادق يقام بقطعة أرض فضاء بنطاق القرية، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لتأمين مراسم الصلح.


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