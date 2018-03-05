اليوم السابع: الأمير والرئيس فى جولة "الفرص الاستثمارية المشتركة"







تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل اليوم الثانى للزيارة التاريخية لولى العهد السعودى، صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.

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