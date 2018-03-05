المقدم محمود الكومى: نخوض حربا مقدسة فى سيناء وسنقتلع جذور الاٍرهاب







كتب محمود عبد الراضى

أكد المقدم محمود الكومى الضابط بإدارة المفرقعات، والذى أصيب فى قدميه وأحد عينيه إثر تفجير مدرعة كان يستقلها نتيجة عمل إرهابي خسيس بشمال سيناء، أن تكريم كلا من اللواء مجدي الشلقاني نائب مدير قطاع الأمن الاجتماعى، نائب مدير الشرطة المتخصصة، واللواء على عبد المقصود مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، في اليوم العالمي للحماية المدنية يمثل له أهمية خاصة جدا وتقديرا من الوزارة لأبنائها الذين يضحون بدمائهم وأرواحهم حبا في الوطن.

وقال الكومي في تصريحات له، أن الحرب التي تخضوها القوات المسلحة المصرية ورجال وزارة الداخلية في سيناء، تمثل أهمية حاسمة في التاريخ المصري الحديث، مؤكدا أنها حرب مقدسة، وطالب جموع المصريين بدعم القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب، نظرا لما يمثله من دعم معنوي هام.

وعبر الكومي عن شكره لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار، لحرصه الشديد على تكريم ورعاية أسر الشهداء بما يليق بتضحيات أبنائهم التي سيذكرها التاريخ في كافة المناسبات ، ورعاية المصابين من رجال الشرطة تقديرا لما قدموه للوطن، مؤكدا أن ذلك دفعة معنوية كبيرة جدا، مضيفا أن رجال الحماية المدنية، وهبوا حياتهم لرفعة الوطن وحماية الأرواح والممتلكات.

وقال الكومي أن عمله كضابط بقسم المفرقعات ليس وظيفة يؤديها، ولكنها رسالة هامة ولها أهداف ذات قيمة عالية جدا، وهي التضحية من أجل مصر في أي وقت وأي مكان، لمواجهة كافة التحديات وكل ما يمثل خطر على مصرنا الحبيبة، لافتا إلى أنه كان يتمنى الشهادة دفاعا عن الوطن ولكنها لم تكتب له، مضيفا أن الإصابة التى تعرض لها تعتبر افضل تكريم له.

وقال الرائد محمود الكومي أنه يصر دوما على مساندة زملائه دوما ودعمهم والاتصال بهم، لمساندتهم ضد أي مخاطر تحاك من خفافيش الظلام ضد مصروأنه يقوم بالمشاركة في كافة الفعاليات، موضحا أن الإصابة لا تمثل عبئا عليه وإنها زادته إصرارا وعزيمة يبثها دوما إلى أرواح زملائه.

وأشار الكومي أن مصر في ظل القيادة السياسية الحكيمة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبثقتنا في رجال القوات المسلجة المصرية وشرطتنا المصرية الوطنية، قادرة على عبور أي محن، وسنقهر كل الأعداء وسننتصر على الإرهاب في سيناء ، وسنقتلع جذوره تمام، وستقتص قوات إنفاذ القانون لأرواح كل الشهداء الذين قتلوا برصاص الغدر والخسة.

واكد الكومي أن الإعلام أداة مهمة لتشكيل وعي المواطنين، مؤكدا أن أغلب المنصات الإعلامية تقوم بدور المساند في الحرب على الإرهاب لأن هذه الحرب هي حرب أمة بأكملها.