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المعارضة القطرية تهاجم التلفزيون الرسمى للدولة.. نهج الإخوان لن ينجح

الإثنين، 05 مارس 2018 09:05 م
المعارضة القطرية تهاجم التلفزيون الرسمى للدولة.. نهج الإخوان لن ينجح تميم





كتب محمد تهامى زكى
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نشر الحساب الرسمى للمعارضة القطرية بينانا عبر تويتر، أكد فيه أن النهج المتأصل فى عقيدة الإخوان لكى يتاح لهم التمدد والسيطرة لن ينجح بعد الآن.

وجاء فى البيان: "يرى ائتلاف المعارضة القطرية أن ما بثته قناة النظام القطرى أمس عن دول شقيقة ليس إلا مسار تعودنا عليه يقوم على تفتيت أمتنا العربية ونشر الفرقة بين شعوبها".

وأضاف البيان: "هذا النهج المتأصل فى عقيدة الإخوان لكى يتاح لهم التمدد والسيطرة لن ينجح بعد الآن، فالجميع يعلم ان الاستعطاف الإعلامى واللعب على مشاعر الرأى العام العربى ومخاطبة عقله بشعارات واهية أصبح خلفنا منذ زمن بعيد، الجميع يعلم أيضا كيف تخطط المؤامرات اليومية والدسائس فى أروقة الديوان الأميرى لتميم وكيف تنقل إلى إخوان الجزيرة ليتولوا الجانب الأسود الإعلامى منها".

وتابع البيان: "إن النظام الحاقد هو واهم إذا كان يعتقد أننا لا نعلم ماذا يجرى فى الاجتماعات التحريرية التى تعقد بالقناة ويتم فيها فتح قنوات التواصل مع عملاء وإرهابيى تميم فى الخارج وتوزع عليهم أوامر الشر والفتنة".

واختتم البيان: "إن العمل فى هذه القناة هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولى، ولن يتأخر اليوم الذى سنشهد فيه إغلاقها وكف خطرها وشرها عن شعب قطر الشريف وشعوب المنطقة، التغيير قادم".

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