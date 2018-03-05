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المصرية للتكرير: تكلفة المشروع ارتفعت لـ 4.2 مليار دولار نتيجة تأخر بدء المشروع

الإثنين، 05 مارس 2018 04:37 م
المصرية للتكرير: تكلفة المشروع ارتفعت لـ 4.2 مليار دولار نتيجة تأخر بدء المشروع مصطفى الرملى الرئيس التنفيذي للشئون المالية للشركة المصرية للتكرير





كتب أحمد أبو حجر
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أكد مصطفى الرملى، الرئيس التنفيذى للشئون المالية للشركة المصرية للتكرير، أن إجمالى تكلفة إنشاء مشروع التكرير بمسطرد بلغ استثمارات 4.270 مليار دولار.
 
وأضاف "الرملى"، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الشركة بمنطقة مسطرد، أن الشركة تواصلت مع البنوك المساهمة فى المشروع وتقرر تأجيل أول 3 أقساط على الشركة، والتى كان من المفترض سدادها بنهاية 2017 لتصبح بمنتصف 2019، لتتوالى عقبها باقى الأقساط.
 
وأوضح مسئول الشئون المالية، أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع موزعة بين 2.875 مليار دولار من البنوك، وحوالى 1.3 مليار دولار من المساهمين.
 
وتابع أن تكلفة المشروع ارتفعت من 3.7 مليار دولار الى 4.2 مليون دولار نتيجة تأخر بدء العمل بالمشروع لمدة 22 شهرا.

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