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"المصرية للتكرير": تخصيص 3 ملايين دولار سنويا للخدمة المجتمعية

الإثنين، 05 مارس 2018 06:13 م
"المصرية للتكرير": تخصيص 3 ملايين دولار سنويا للخدمة المجتمعية تكرير البترول - أرشيفية





كتب أحمد أبو حجر
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قال هانى إسماعيل، مدير قسم التنمية المجتمعية بالشركة المصرية للتكرير، إن الشركة قامت بعمل دراسات لبحث احتياجات المنطقة المجاورة للشركة، حيث أثبتت الدراسات احتياج أهالى المنطقة لفرص تحسين الأوضاع الاقتصادية والتعليمية.
 
وأضاف إسماعيل، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين، بمقر الشركة بمنطقة مسطرد أن الشركة قد ساهمت فى تطوير نحو 40 مدرسة، وتقديم 3204 مساعدة عينية للطلاب غير القادرين، و647 مدرسا قد تم تدريبهم لتقديم خدمة تعليمية أفضل.
 
وبحسب إسماعيل، فإنه فى إطار المسئولية المجتمعية قامت الشركة بتصميم برنامج مستقبلى للمنح الدراسية، مؤكدًا أن الشركة تخصص ما يتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايين دولار سنويا لخدمة المجتمع المحلى.

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