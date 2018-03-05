المصرية لتكرير البترول تعلن بدء العمل تجريبيا مطلع الربع الثالث من 2018

المصرية لتكرير البترول تعلن بدء العمل تجريبيا مطلع الربع الثالث من 2018الإثنين، 05 مارس 2018 04:19 م
المهندس طارق الملا وزير البترول
أحمد أبو حجر
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قال الدكتور محمد سعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، إن بدء التشغيل التجريبى لمعمل الشركة المصرية للتكرير فى مسطرد سيكون مع بداية الربع الثالث من العام الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من كل الأعمال الميكانيكية بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
وأضاف "سعد"، خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن أولى المنتجات التى سيطرحها المشروع ستكون بنهاية العام الجارى، أو مع بداية العام المقبل على أقصى تقدير، متابعا: "إنتاج للمعامل بكامل طاقتها سيسد عجزا يتراوح بين 30 و50% من المنتجات البترولية المختلفة".
وأوضح العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير فى تصريحاته بالمؤتمر، أن الشركة ستكرر 4.6 مليون طن من المازوت، مشيرا إلى توفير حوالى 300 مليون دولار سنويا من تكلفة النقل.
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