المشدد 3 سنوات لعصابة الاتجار بالبشر فى القليوبية

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار جمال عقرب وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، بمعاقبة كل من فاطمة مفتاح عيسى عبد الله 24سنة عاملة نظافة بالمعرض السورى بالإسكندرية، دينا أحمد رمضان 22 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات فى القضية رقم 28867لسنة 2017 ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2728 كلى بتهم خطف طفلة رضيعة من والدتها، والاتجار بالبشر.

كانت المجنى عليها وتدعى "حسنى شكر" بائعة شباشب قد حررت محضرا باختطاف طفلتها الرضيعة تدعى سجدة محمد حسن وعمرها 15 يوما.

وتحركت المباحث حول البلاغ وتبين قيام المتهمة الأول بمغافلتها، وخطف رضيعتها، وقامت بإعطائها للمتهمة الثانية بشبرا الخيمة، وتوجهوا لسيدة ثالثة لإرضاعها ورعايتها تمهيدا لبيعها لأحد الأشخاض، تم ضبط المتهمتين واعترفن بارتكابهن للواقعة، وقررت النيابة إحالتهن لمحكمة الجنايات التى تداولت القضية، وأصدرت حكمها المتقدم.