video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المستشار القانونى للحكومة الفلبينية يطلب من المحكمة العليا عزل كبيرة القضاة

الإثنين، 05 مارس 2018 09:09 م
المستشار القانونى للحكومة الفلبينية يطلب من المحكمة العليا عزل كبيرة القضاة رئيس الفلبين





مانيلا (أ ش أ)
إضافة تعليق

طلب المستشار القانونى للحكومة الفلبينية من المحكمة العليا، اليوم الاثنين، طرد كبيرة القضاة ماريا لورديس سيرينو، بدعوى عدم إعلانها عن الأصول التى تمتلكها.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن سيرينو، التى طالما رغب رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى فى عزلها عن منصبها، قدمت على إجازة الأسبوع الماضى من المحكمة العليا المكونة من 15 عضوا، وذلك بعد أن أيد 13 من زملائها، أنه يتعين عليها تقديم إجازة إلى أجل غير محدد وسط محاولة توجيه اتهام لها بالتقصير فى مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يوجه لها مجلس النواب - الذى يسيطر عليه حلفاء الرئيس دوتيرتى - اتهاما بالتقصير خلال هذا الشهر، بناء على 27 ادعاءً قُدمه أحد المحامين ضدها، من بينها مزاعم بإخفاقها تقديم بياناتها السنوية المتعلقة بالأصول والالتزامات بموجب القانون.

يذكر أن الرئيس دوتيرتى قال، خلال تصريحات أدلى بها العام الماضي، إنه يرغب فى إقالة سيرينو ومدعى مكافحة الكسب غير المشروع من منصبهما، واتهمهما بالسماح لنفسهما بأن يتم استغلالهما لتشويه سمعة إدارته.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

داعش يعيد تنظيم صفوفه لشن هجمات جديدة بالفلبين

هروب 29 سجينا من سجن بجزيرة "جولو" فى الفلبين

الفلبين تستدعى سفير واشنطن على خلفية ذكر رئيسها فى تقرير مخابراتى أمريكى

الفلبين

اخبار الفلبين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة