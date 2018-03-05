المرور: تعيين خدمات مرورية بمحيط أعمال إنشاء كوبرى بطريق الساحل الشمالى







كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور حواجز حديدية و خدمات مرورية بمحيط غلق الطريق المستجد للقادم من الساحل الشمالى إلى الطريق المستجد وبرج العرب لمنع ظهور أى كثافات مرورية و لرصد الحوادث مع تنفيذ تحويلات مرورية بتلك المنطقة من الكيلو 21 حتى الكيلو 47 لقيام قيام إحدى شركات المقاولات بإنشاء كوبرى يربط بين طريق المستجد وطريق إسكندرية/ مطروح الساحلى فى الإتجاهين بالكيلو 35 وسط انتشار الخدمات المرورية.

و أكد مصدر أمنى أنه تم غلق الطريق المستجد للقادم من الساحل الشمالى إلى الطريق المستجد وبرج العرب وتنفيذ تحويلات مرورية بتلك المنطقة من الكيلو 21 وحتى الكيلو 47 و سيتم تحويل حركة المرور للقادم من الإسكندرية أو مطروح ومتجه إلى مدينة برج العرب الجديدة ومطار برج العرب عن طريق استخدام طريق بديل من مدخل مدينة برج العرب القديم بجوار نقطة مرور برج العرب ك48.

و أضاف المصدر أنه تم تحويل حركة المرور للقادم من مطروح ومتجه إلى طريق محور التعمير ومدينة الإسكندرية والطريق الصحراوى إلى القاهرة عن طريق إستخدام طريق بديل من طريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21 ثم طريق الذراع البحرى حتى الطريق الصحراوى أو محور التعمير و

وسيتم البدء فى غلق الطريق وتنفيذ التحويلتين المروريتين على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوعين.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة للمرور عينت الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتأمين منطقة الأعمال.