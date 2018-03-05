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الإثنين، 05 مارس 2018 05:43 م
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اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040" تعقد اجتماعها السابع

الإثنين، 05 مارس 2018 03:54 م
اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040" تعقد اجتماعها السابع هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة العمانى





أ ش أ
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عقدت اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، اليوم الاثنين، اجتماعها السابع برئاسـة هيثم بن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة العمانى رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه تم خلال الاجتماع استعراض القضايا الرئيسية للمحاور الثلاثة للرؤية (الانسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسى)، والتحضيرات الحالية لحلقات عمل رؤية "عُمان 2040" المقرر عقدها فى منتصف مارس الجارى والتى سيشارك فيها عدد من الكوادر الوطنية يمثلون كافة مؤسسات المجتمع المختلفة بهدف تحديد التوجهات والأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".

وأطلعت اللجنة على نتائج حلقة عمل السيناريوهات المستقبلية التى عقدت فى ديسمبر الماضى 2017 بمشاركة عدد من الخبرات والكوادر الوطنية من مختلف المجالات، كما أطلعت على التحضيرات القائمة لزيارة المحافظات العُمانية التى ستبدأ نهاية الشهر الجارى.

 

 


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