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الكويت: زيارة المبعوث الأمريكى استهدفت بحث الخلاف الخليجى وجهود احتوائه

الإثنين، 05 مارس 2018 08:49 م
الكويت: زيارة المبعوث الأمريكى استهدفت بحث الخلاف الخليجى وجهود احتوائه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح





الكويت ( أ ش أ )
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الزيارة التى قام بها المبعوث الأمريكى إلى الكويت الجنرال أنتونى زينى، استهدفت بحث الخلاف الخليجى والجهود المبذولة لاحتوائه.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الكويتى ، والتى عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

واستعرض الشيخ الصباح خلال الجلسة نتائج زيارة المبعوث الأمريكي، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا مناقشة الترتيبات الخاصة بالقمة الأمريكية الخليجية المرتقبة، والتى ستعقد فى شهر مايو المقبل.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استقبل أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والمبعوث الأمريكى الجنرال متقاعد انتونى زيني؛ وذلك بمناسبة زيارته إلى الكويت.


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