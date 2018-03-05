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الكرملين يعلق على فيلم حول المنشطات الروسية بعد فوزه بالأوسكار

الإثنين، 05 مارس 2018 03:00 م
الكرملين يعلق على فيلم حول المنشطات الروسية بعد فوزه بالأوسكار المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف





وكالات الأنباء
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دعا الكرملين إلى توخى الحذر لدى معالجة أى معلومات تصدر عن المسئول الروسى المطلوب جريجورى رودتشينكوف، الذى شارك فى إعداد فيلم "إيكاروس" الفائز بـ"أوسكار" لتغطيته "المنشطات الروسية".

وقال دميترى بيسكوف الناطق باسم الكرملين اليوم: "لا اعتقد أن هناك ما يستدعى تعليق الكرملين على ذلك، من المفروض أن يكون الجميع على دراية بصفات رودتينكوف الشخصية المليئة بالتناقضات، دعونا نصفه بهذا الشكل، لذلك يتعين التحلى بالحذر البالغ عند التعاطى مع أى مواد تستند إلى تصريحاته".

وفى وقت سابق من العام الجاري، وصف الرئيس فلاديمير بوتين رودتشينكوف بأنه "غبى استدرجوه إلى الولايات المتحدة"، مذكّرا بأن "المسؤول الهارب قام بمحاولات للانتحار، ومتورط فى أنشطة مشبوهة، حسب اعترافه هو شخصيا، فكيف يمكن الأخذ شهادة مثل هذا الشخص؟".

وكانت روسيا قد أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق رودتشينكوف المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات، بعد أن أظهرت التحقيقات أنه كان يقدم المنشطات للاعبين على أنها فيتامينات ومكملات غذائية قانونية، قبل أن يهرب إلى الولايات المتحدة ليتهم من هناك الرياضيين الروس بتعاطى المنشطات بشكل ممنهج.

ويعد رودتشينكوف "شاهدا ملكا" أخذ بإفاداته رئيس اللجنة المستقلة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الكندى ريتشارد ماكلارين، الذى تبنى كذلك افتراءه على السلطات الروسية واتهامه إياها بـ"رعاية برنامج خاص للمنشطات فى البلاد".


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