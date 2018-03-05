الغذاء العالمى يختار مصر نموذجاً لتطبيق برنامج التغذية المدرسية فى أفريقيا







القاهرة (أ ش أ)

اختار برنامج الغذاء العالمى مصر نموذجاً ناجحاً لتطبيق برنامج التغذية المدرسية فى أفريقيا، وذلك ضمن عدد من النماذج الناجحة، وذلك فى الاحتفالية التى نظمها البرنامج للاحتفال بيوم أفريقيا للتغذية المدرسية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى ومبادرة النيباد، ومنظمة الفاو وصندوق الإيفاد.

وذكرت الخارجية اليوم الاثنين ، أن السفير هشام بدر سفير مصر ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما عرض خلال الاحتفالية تجربة مصر الرائدة فى البرنامج الوطنى للتغذية المدرسية فى مصر الذى يعد أكبر برنامج للتغذية المدرسية فى أفريقيا، حيث يغطى حالياً حوإلى 13 مليون تلميذ بتكلفة إجمالية مليار جنيه مصرى.

وابرز الدعم السياسى الكبير الذى يحظى به البرنامج من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه سيادته بتطوير البرنامج ليشمل تغطية كافة المدارس فى ربوع مصر باعتباره يوفر مظلة حماية اجتماعية، ويحقق عدداً من الفوائد التى لا تقتصر على تحسين التغذية وتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدارس ولكن تشمل أيضاً الحد من التسرب التعليمى ورفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

وأضاف بدر أن هذا الأمر بات يُمثل أهمية خاصة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تطبقه الحكومة المصرية حالياً باعتباره يوفر شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد سفير مصر فى روما فى كلمته خلال الاحتفالية أن برنامج التغذية المصرية يُمثل تجربة رائدة فى أفريقيا والمنطقة العربية، موضحا أن أهداف البرنامج تتعدى غذاء الفكر وتوفير وجبات لطلاب المدارس لتحفيزهم على مواصلة تعليمهم إلى الاستثمار فى الأسرة والمجتمع من خلال غرس ثقافة السلام والتسامح فى المدارس، والانتظام الدراسى بما يؤكد على ثقافة التسامح ومحاربة كافة أشكال التطرف.