العثور على جثة سائق داخل شقة نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بالإسكندرية







اسكندرية- أسماء على بدر

لقى سائق مصرعه داخل شقته لتعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير الأمن إخطارًا العميد مأمور قسم محرم بك بوفاة شخص داخل سكنه بمنطقة غربال.

وكلّف بالانتقال والفحص وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثانى ووجود جثة قاطنها خ ع م 48 سنة سائق مسجى على ظهره أعلى سرير حجرة نومه يرتدى كامل ملابسه وبمناظرته تبين وجود آثار، وخز إبرى بالبطن.

وبسؤال زوجته ن م م مدعوة 31 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص، وقررت بأن زوجها كأنى يعانى من مرض فيروس سى ومعتاد تعاطى المواد المخدرة وعللت وفاته نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين وبسؤال شقيقه مقيم بذات العقار أورى بمضمون ما تقدم، ولم يُتهم أحد بالتسبب فى وفاته وتم إخطار النيابة العامة، والتى أمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل" وتم إخطار الأدلة الجنائية وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة .

تحرر المحضر رقم 2111 / 2018 إدارى قسم شرطة محرم بك وجارى العرض على النيابة .