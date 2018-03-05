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العاهل الأردنى يتسلم رسالة من الرئيس البرازيلى ميشال تامر

الإثنين، 05 مارس 2018 03:47 ص
العاهل الأردنى يتسلم رسالة من الرئيس البرازيلى ميشال تامر العاهل الأردنى الملك عبد الله





(أ ش أ)
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تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى رسالة من الرئيس البرازيلى ميشال تامر تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تمتينها فى مختلف المجالات.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" سلّم الرسالة وزير الخارجية البرازيلى ألويزيو نونيس لدى لقائه العاهل الأردنى فى العاصمة عمّان.

وأكد العاهل الأردنى خلال اللقاء ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين، وبما يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أكد وزير الخارجية البرازيلى حرص بلاده على تمتين علاقات التعاون مع الأردن والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

 


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العاهل الأردنى

الرئيس البرازيلى

ميشال تامر



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