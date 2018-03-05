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الصين تعلق طلبا أمريكيا فى الأمم المتحدة لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

الإثنين، 05 مارس 2018 09:45 م
الصين تعلق طلبا أمريكيا فى الأمم المتحدة لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





الأمم المتحدة (أ ف ب)
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علقت الصين طلبا أمريكيا داخل الأمم المتحدة لفرض عقوبات على 33 سفينة و27 شركة نقل بحرى متهمة بمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات المفروضة عليها، وفقا لنص الطلب الأمريكى الذى أطلعت عليه فرانس برس.

وتقدمت واشنطن بهذا الطلب فى الثالث والعشرين من فبراير الماضى إلى لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة، إلا أن الصين "علقت" الطلب الجمعة الماضى، حسبما جاء فى رسالة للجنة أطلعت عليها فرانس برس.

وأوضح دبلوماسيون أمريكيون أنهم ينتظرون توضيحات من الصين واللجنة قبل الانتقال إلى خطوات أخرى.

ووجهت الولايات المتحدة الطلب إلى الأمم المتحدة يوم إعلان الرئيس دونالد ترامب عن "عقوبات أكثر قساوة" على بيونج يانج.

وقال ترامب يومها إن الهدف من العقوبات الجديدة هو "المضى فى قطع مصادر الدخل التى يستخدمها النظام لتمويل برنامجه النووى وجيشه".

 


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