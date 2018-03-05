"الصيادلة": بدء تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى بالنقابات الفرعية الأسبوع المقبل

"الصيادلة": بدء تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى بالنقابات الفرعية الأسبوع المقبلالإثنين، 05 مارس 2018 05:49 م
نقابة الصيادلة -أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور عمرو زكريا رئيس لجنة الربط الإلكترونى بالنقابة العامة للصيادلة، إنه تم اليوم الإثنين، تسليم عددًا من النقابات الفرعية ماكينة خدمة الدفع الفورى، مشيرًا إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل تسليم النقابات المتبقية الأجهزة، لبدء تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى بالمجان من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات .
وأضاف، زكريا فى بيان، أن الخدمة لتيسير سداد اشتراكات النقابة والاشتراك فى مشروع العلاج بسرعة، كما ستتيح الخدمة لهم دفع الفواتير الخاصة بهم مثل فاتورة الكهرباء وشحن الهواتف المحمولة.
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