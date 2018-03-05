السيطرة على حريق داخل محل بالإسكندرية







اسكندرية - أسماء على بدر

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب داخل محل بمنطقة العامرية غرب المحافظة.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اول العامرية، بنشوب حريق داخل محل، بشارع الجمهورية، ووجه بانتقال ضباط القسم، وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص تبين أن المحل عبارة عن استوديو تصوير فوتوغرافى، ونشب الحريق بغرفة التصوير، مما أدى لاحتراق السقف المعلق بالغرفة، دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك المحل ع ا ع ا 57 سنة، مقيم مساكن حسن علام دائرة القسم اتهم المدعو / م أ ع م 23 سنة بائع . مقيم شارع الكافورى دائرة قسم ثان العامرية بإشعال النيران بسبب رفضه العمل بالمحل .

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر وتم إخطار الأدلة الجنائية وكُلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 1870/ 2018 إدارى قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة .