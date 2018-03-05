السويدى دعم شركات السياحة للرئيس السيسى رغم معاناتهم موقف وطنى فريد







كتب حسام الشقويرى

أكد المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر ،أن دعم شعبة أصحاب شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة القاهرة رغم معاناتهم موقف وطنى من الطراز الأول ، لافتا إلى أنهم أكثر القطاعات معاناة فى الفترات الأخير بسبب ظروف الإرهاب كما طالبهم بتقديم مقترحاتهم حول النهوض بهذه الصناعة من خلال جلسات استماع بمراكز حماية المجتمع التابعة للائتلاف على أن يتم عرض هذه المقترحات بمجلس النواب.

وأضاف السويدى خلال مؤتمر ( حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز ) الذى نظمته غرفة أصحاب شركات السياحة والطيران لدعم الرئيس السيسى لفترة ولاية ثانية أن قطاع السياحة قطاع واعد ويوفر فرص عمل كثيفة إلا أنه عانى وواجه الكثير من المؤامرت التى عطلت مسيرته لافتا إلى قضية ريجينى وسقوط الطائرة الروسية والإرهاب فى سيناء.

وأشار السويدى الى الإجابات الاقتصادية الحاسمة التى اتخذتها الحكومة ، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف الأمر الذى حول مصر لدولة جاذبة للاستثمار ومنها قطاع السياحة.