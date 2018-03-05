السنيورة يعلن عدم الترشح فى الانتخابات النيابية اللبنانية القادمة







بيروت أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء اللبنانى السابق، ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة المقرر عقدها فى 6 مايو المقبل.

وقال السنيورة خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم :ان هذا القرار لا يعنى انفصالى عن "تيار المستقبل" الذى انتمى إليه سياسيا ووطنيا".