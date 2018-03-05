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الإثنين، 05 مارس 2018 05:44 م
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السنيورة يعلن عدم الترشح فى الانتخابات النيابية اللبنانية القادمة

الإثنين، 05 مارس 2018 12:34 م
السنيورة يعلن عدم الترشح فى الانتخابات النيابية اللبنانية القادمة فؤاد السنيورة رئيس كتلة المستقبل النيابية





بيروت أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء اللبنانى السابق، ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة المقرر عقدها فى 6 مايو المقبل.

وقال السنيورة خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم :ان هذا القرار لا يعنى انفصالى عن "تيار المستقبل" الذى انتمى إليه سياسيا ووطنيا".

 


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