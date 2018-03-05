السنيورة يعلن عدم الترشح فى الانتخابات النيابية اللبنانية القادمة

السنيورة يعلن عدم الترشح فى الانتخابات النيابية اللبنانية القادمةالإثنين، 05 مارس 2018 12:34 م
فؤاد السنيورة رئيس كتلة المستقبل النيابية
بيروت أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن رئيس الوزراء اللبنانى السابق، ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة المقرر عقدها فى 6 مايو المقبل.
وقال السنيورة خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم :ان هذا القرار لا يعنى انفصالى عن "تيار المستقبل" الذى انتمى إليه سياسيا ووطنيا".
إضافة تعليق
صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة