السجن 5 سنوات وعزل من الوظيفة لسكرتير محكمة زور حكما لهروب متهمين من الإعدام

كتب : أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، الْيَوْمَ الإثنين، بمعاقبة أحمد أبوالمعاطى أحمد ضيف 30 عاما، بالسجن 5 سنوات وعزله من الوظيفة، ومعاقبة كل من إسلام صلاح الدين سليمان 23 عاما وسلوى إسماعيل المرسى حسين، 43 عاما، بالسجن 5 سنوات.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى، ومحمود عبد المنعم القرموطى، ومحمد عبد الصمد إبراهيم، وسكرتارية محمد سنوسى، ومحمد صابر.

كشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 9633 لسنة 2017 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 373 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا، عن أن أحداث الواقعة ترجع لشهر يناير من العام الجارى، حيث قام المتهم الأول باختلاس أوراق من الصحيفة رقم 19 من تحقيقات النيابة العامة، ومحضر جلسة نظر استئناف قرار حبس المتهمين الثانى والثالثة فى القضية رقم 533 لسنة 2017 جنح بولاق الدكرور، كما ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو محضر جلسة خاص بالمتهمين والمنعقدة داخل غرفة المشورة بمحكمة السادس من أكتوبر، لكونه مختص بتحرير المحضر وقام باصطناع محضر آخر غير الصحيح بإخلاء سبيل المتهمين الثانى والثالثة، ليسدد كل منهما ضمانا ماليًا قدره 10 آلاف جنيه على خلاف الحقيقة وأرفقه بأوراق القضية للاحتجاج زورا بصحة مادون بها أمام مسئولى جهة عمله لإخلاء سبيل المتهمين.

كما ساعد المتهم الأول المتهمين الثانى والثالث على الهرب حال كونهما مقبوض عليهما ومتهمين فى القضية رقم 533 لسنة 2017 جنح بولاق الدكرور بجريمة عقوبتها الإعدام.