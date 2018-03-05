السجن المشدد 7سنوات لجزار وتاجر شرعا فى قتل سائق بالتبين







كتب : أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مساء اليوم الإثنين، صابر عبد العزيز مهدى، وخالد عبد العزيز مهدى، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهما لشروعهما فى قتل سائق، لخصومة ثأرية بينهم بالتبين.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى اللبان وعضوية المستشارين هانى عبد الحليم ومحمد شعبان وأمانة سر علاء حمزة وإسلام عاشور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام صابر عبد العزيز مهدى دياب، 31 سنة، جزار، وشقيقه خالد، 50 سنة، تاجر مواشى، بالشروع فى قتل سمير مهدى عمدا مع سبق الأصرار، بأن عقدا العزم على قتله لخصومة ثأرية بينهم وأعدا لذلك أسلحة نارية "بنادق آلية" وكمنا له بالمكان الذى أيقنا سلفا مروره به وما أن ظفروا به حال قيادته سيارته أطلقا عليه أعيرة نارية إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استقرار الأعيرة النارية بجسم السيارة وعدم استطالتها لجسد المجنى عليه لتمكنه من الفرار.