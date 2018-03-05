الرئيس اليمنى يشيد بالدور الأمريكى المساند لبلاده ضد الحوثيين

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أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الاثنين، بالدور الأمريكى الداعم لليمن وشرعيته الدستورية فى مختلف المواقف والظروف لاستعادة الدولة التى انقلب عليها المتمردون من مليشيات الحوثى، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليمنى، اليوم الاثنين، للسفير الأمريكى لدى اليمن السيد ماثيو تولر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وثمن هادى، مواقف الولايات المتحدة مع المجتمع الدولى لإدانة المليشيات الانقلابية ومن خلفها إيران التى تمدهم بالمال والسلاح لتدمير البلد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ولفت إلى تدخلات إيران الملموسة بالخبراء وتهريب السلاح للانقلابيين وقبل ذلك ضبط السفن الإيرانية والموثقة وقائعها فى الأمم المتحدة ولدى المجتمع الدولى.

ومن جانبه، أعرب السفير الأمريكى عن سعادته بهذا اللقاء الذى يأتى فى إطار الوقوف على المستجدات وآفاق السلام المتاحة فى اليمن فى ظل المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن الذى يتطلع الجميع للتعاون معه لتحقيق الأهداف المطلوبة، مشيدا بصبر وحكمة الرئيس اليمنى فى التعامل الإيجابى مع خيارات السلام وتجاوز التحديات الراهنة للوصول إلى السلام والوئام الذى يستحقه اليمنيون.