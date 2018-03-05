الذهب يواصل الارتفاع بمستهل التعاملات وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام







كتب – إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثالث على التوالى، حيث ارتفع الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين جنيه واحد مع توقعات بارتفاعات أخرى خلال الساعات المقبلة، ليسجل عيار 21 مبلغ 650 جنيها حتى صياغة التقرير.

وأصبحت اسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 650 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 557 جنيها

جرام الذهب عيار 24 سجل 742 جنيها

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5200 جنيه.

الأوقية : 1325 دولار.



أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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