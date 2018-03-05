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الداخلية تضبط 400 ألف قرص مخدر مع تجار بمطروح

الإثنين، 05 مارس 2018 12:31 م
الداخلية تضبط 400 ألف قرص مخدر مع تجار بمطروح اقراص مخدره- ارشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع أمن مطروح من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 400 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 أشخاص بالاتجار في المخدرات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالإشتراك مع أمن مطروح تم ضبط المتهمين أثناء إستقلالهم السيارة رقم " ج هـ ف 7958"، وبحوزتهم ("400,000" أربعمائة ألف قرص مخدر- 3 هواتف محمولة- مبلغ مالى) .

إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لترويج المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

 

 


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وزارة الداخلية

أمن مطروح

مكافحة المخدرات



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