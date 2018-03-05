الداخلية تضبط 400 ألف قرص مخدر مع تجار بمطروح







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع أمن مطروح من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 400 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 أشخاص بالاتجار في المخدرات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالإشتراك مع أمن مطروح تم ضبط المتهمين أثناء إستقلالهم السيارة رقم " ج هـ ف 7958"، وبحوزتهم ("400,000" أربعمائة ألف قرص مخدر- 3 هواتف محمولة- مبلغ مالى) .

إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لترويج المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.