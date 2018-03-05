الداخلية تضبط مسئولة بحي حدائق القبة تقاضت رشوة من مقاول







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظفة بحى حدائق القبة لتقاضيها رشوة مالية.

جاء ذلك في إطار سياسية وزارة الـداخليـة بإستمرار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى .. وفى ضوء خطـة الإدارة فى هـذا الشأن خـاصـةً فيمـا يتعلق ببـلاغـات المــواطنيــن .

تلقت مباحث الاموال العامة بلاغامن "عبدالعزيز ك.ب "مقاول معمارى ومقيم دير الملاك – حدائق القبة القاهرة .. بقيام ة أية .م.أ "مهندسة تنظيم بحى حدائق القبة بطلب مبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات إستخراج تراخيص لقطعة أرض ملك الشاكى دائرة الحى محل عمل المشكو فى حقها .

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغـلال النفوذ عن صحة الواقعة وقيام مهندسة بإدارة التنظيم بحى حدائق القبة – محافظة القاهرة , مقيمة الوايلى – حدائق القبة – القاهرة .. بإستغلال موقعها الوظيفى والإتجار بالوظيفة العامة – حال كونها موظفة عمومية – وطلبت لنفسها مبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل الرشوة من الشاكى مقابل تسهيل إستخراج تراخيص بناء قطعة أرض مملوكة له بشارع زاخر عبدالمسيح دائرة الحى محل عملها .

وعقب تقنين الإجراءات وإستصدار إذن من النيابة العامة والتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية تم تحديد موعد بين الشاكى والمتحرى عنها لتسليم مبلغ 10 الأف جنيه كدفعة أولى من أصل مبلغ الرشوة المتفق عليه "40 ألف جنيه " بناحية شارع بورسعيد دائرة حدائق القبة – القاهرة وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطها ،حيث لم تحضر المتحرى عنها وحضرت بدلاً منها شقيقتها طالبة بمعهد تمريض لإستلام المبلغ المتفق عليه وحال تقاضيها مبلغ الرشوة تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بأن شقيقتها المتحرى عنها أرسلتها لمقابلة الشاكى وإستلام المبلغ المالى – وبإرشادها تم ضبط المتحرى عنها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفت بأن المبلغ المضبوط والمتفق عليه سلفاً مع الشاكى هو مقابل تنفيذ الرسوم الهندسية اللازمة لإستخراج تراخيص البناء وأنها أرسلت شقيقتها لإستلام المبلغ المضبوط بدلاً منها.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ،والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.