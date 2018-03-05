الداخلية التونسية تحبط محاولة 34 شخصا الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

الداخلية التونسية تحبط محاولة 34 شخصا الهجرة غير الشرعية إلى إيطالياالإثنين، 05 مارس 2018 12:04 ص
الشرطة التونسية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، أن الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بولاية صفاقس، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية باتجاه إيطاليا بشكل غير شرعى وألقت القبض على 34 شخصا.
وذكرت الوزارة،فى بيان، أن المضبوطين تتراوح أعمارهم بين 21 و38 سنة من بينهم مجرم خطير، حيث كانوا جميعا على مركب بعرض البحر.
وأشار البيان إلى أنه باستشارة النيابة العامة، أذنت بمواصلة التحقيقات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.
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