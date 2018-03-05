الخرطوم تستضيف الملتقى العالمى للتكافل 12 مارس بمشاركة مصر

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يعقد الاتحاد العالمى لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، الملتقى العالمى للتكافل، يومى 12- 13 مارس الجارى بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة 17 دولة من بينها مصر.

وقال نائب رئيس الاتحاد، آدم أحمد حسن، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن الملتقى يعقد تحت رعاية النائب الأول للرئيس السودانى رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، وحضور وزير المالية الدكتور محمد عثمان الركابي، مؤكدا أنه يمثل حدثاً اقتصادياً مهماً فى مجال التأمين التكافلي.

وأضاف أن الملتقى يجمع أكثر من 300 مشارك من17 دولة بينها مصر والسودان والسعودية وكينيا وليبيا والمغرب وساحل العاج والجزائر وبريطانيا والبحرين ولبنان وغيرها، موضحا أن الملتقى يناقش 6 محاور عمل فكرية، تقدم فيها 15 ورقة علمية يطرحها خبراء فى الحقل الاقتصادى والتأمينى .

ونوه بأن الملتقى سيناقش تحديات صناعة التكافل وتعزيز القدرات التنافسية لشركات التكافل، فضلاً عن إدارة الأخطار كأداة لتعزيز الملاءة المالية لتلك الشركات، بجانب الإطار التنظيمى للحوكمة فيها، وتنقية التطبيقات الفنية للتكافل من بعض الشبهات ، وكذلك عرض المنتجات الحديثة فى التأمين التكافلى .

يذكر أن الاتحاد العالمى لشركات التكافل والتأمين الإسلامى تأسس عام 1986م ومقره الدائم فى الخرطوم، ويضم فى عضويته شركات التأمين التكافلى فى الأسواق العربية والأفريقية ودول شرق وغرب آسيا وأوروبا .